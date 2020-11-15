Президент Белоруссии Александр Лукашенко остро реагирует на протесты в Белоруссии, так как понимает, что за ним только силовики, а поддержки народа у него нет. Об этом 14 ноября сообщил российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Он добавил, что Лукашенко оторвался от действительности, «живет в каком-то своем мире и считает себя отцом нации».

В пятницу в интервью российским и зарубежным СМИ Лукашенко заявил, что «точно» не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.