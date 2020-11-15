Сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-западе Минска около десяти участников несанкционированного митинга оппозиции. Об этом 15 ноября сообщает «Интерфакс»

В Белоруссии на два месяца арестовали члена КС оппозиции Александру Тарайковскому рядом с метро «Пушкинская».

На место прибыли автозаки с силовиками и автобусы с сотрудниками ОМОН. Приехавшие попытались оттеснить людей от мемориала. Через некоторое время начались задержания.

Белорусская оппозиция накануне объявила о планах выйти на несанкционированный митинг в воскресенье. Сотрудники силовых структур в рамках подготовки к воскресным протестам оппозиции стянули к белорусской столице спецтехнику и дополнительные силы из прилегающих районов.

По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.