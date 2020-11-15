Участники акции начали собираться возле так называемого «народного мемориала» первому погибшему в ходе протестов Александру Тарайковскому рядом с метро «Пушкинская».
На место прибыли автозаки с силовиками и автобусы с сотрудниками ОМОН. Приехавшие попытались оттеснить людей от мемориала. Через некоторое время начались задержания.
Белорусская оппозиция накануне объявила о планах выйти на несанкционированный митинг в воскресенье. Сотрудники силовых структур в рамках подготовки к воскресным протестам оппозиции стянули к белорусской столице спецтехнику и дополнительные силы из прилегающих районов.
По всей Белоруссии три месяца проходят массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.