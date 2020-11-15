Наблюдатели начали фиксировать первые нарушения во втором туре местных выборов на Украине. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба гражданской сети «Опора»

Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, в Каменце-Подольском Хмельницкой области наблюдателям не разрешали ходить по избирательному участку, а на некоторых участках города не хватало урн для голосования.

В Херсоне наблюдатели также отметили нехватку кабинок и урн.

«На трех избирательных участках количество ящиков и кабинок для тайного голосования не соответствует определенному в законодательстве количеству», — добавили в гражданской сети.

Еще ряд единичных нарушений был зафиксирован на некоторых других избирательных участках.

Избирательные участки для голосования во втором туре на местных выборах открылись на Украине в воскресенье в 8.00 (9.00 мск). Выборы градоначальников проходят в Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском. В свою очередь, 22 ноября такое голосование состоится во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно.Участки будут открыты до 20.00 по местному времени.