Пока ассоциация решала, как оставить больных футболистов домой, а министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал отправить в Германию чартерный рейс, руководитель клуба Игорь Суркис договорился с одной из европейских авиакомпаниий о доставке украинских футболистов на родину.
В соответствии с требованиями международного медицинского протокола, спортсменов Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука доставили на Украину в сопровождении врача. Кроме того, на рейс попал менеджер сборной Вадим Комардин.
В связи с положительными тестами на Covid-19 у игроков и менеджера сборной Украины по футболу власти Лейпцига рассматривали возможность отмены матча против сборной Германии. Тем не менее, матч состоялся, украинцы проиграли со счетом 3:1.