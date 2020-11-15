Футболисты киевского клуба «Динамо», у которых обнаружили коронавирус во время сборов в Германии, улетели домой, не дожидаясь решения Украинской ассоциации футбола. Об этом 14 ноября сообщило издание «Футбольный клуб»

Российский футбол усилился популярным украинцем © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк решала, как оставить больных футболистов домой, а министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал отправить в Германию чартерный рейс, руководитель клуба Игорь Суркис договорился с одной из европейских авиакомпаниий о доставке украинских футболистов на родину.

В соответствии с требованиями международного медицинского протокола, спортсменов Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука доставили на Украину в сопровождении врача. Кроме того, на рейс попал менеджер сборной Вадим Комардин.

В связи с положительными тестами на Covid-19 у игроков и менеджера сборной Украины по футболу власти Лейпцига рассматривали возможность отмены матча против сборной Германии. Тем не менее, матч состоялся, украинцы проиграли со счетом 3:1.