Избирательные участки для голосования во втором туре на местных выборах открылись на Украине утром 15 ноября

Действующий мэр Днепра может проиграть выборы © dnepr.com

На избирательные участки будут допускать только взрослых, без детей. На входе каждому измерят температуру и расспросят, нет ли симптомов, напоминающих COVID-19. Каждый избиратель обязан прийти в маске и со своей ручкой, чтобы не пользоваться общими. На полу будет разметка, указывающая на соблюдение социальной дистанции — не менее одного метра. В одном помещении одновременно смогут находиться максимум трое избирателей на один стол для выдачи бюллетеней. Потоки людей на вход и выход будут разделяться.

Избиратели с активной формой COVID-19, которые находятся в больницах или дома на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания с помощью выездных бригад.

Завершится голосование в 20.00 (21.00 по Москве).

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. В городах, где кандидаты не набрали 50% плюс один голос, пройдет второй тур голосования, гонка будет проходить среди двух кандидатов в мэры, набравших наибольшее количество голосов.

В воскресенье выборы градоначальников пройдут в Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Сумах, Украинке и Каменец-Подольском. В свою очередь 22 ноября 2020 года такое голосование состоится во Львове, Дрогобыче, Днепре (бывшем Днепропетровске), Кривом Роге, Славянске, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Николаеве, Никополе, Бердянске, Черкассах и Ровно.