Бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и командира добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашота Минасяна задержали в рамках дела о подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 14 ноября сообщили на официальном сайте СНБ

В Ереване второй день требуют отставки Пашиняна © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк подозревают в подготовке узурпации власти и соучастии в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия.

Также в число подозреваемых вошел бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член партии «Дашнакцутюн» и командир Сисианского добровольческого отряда, чьи имена не называются.

При обыске у них нашли три пулемета Калашникова — РПК, два противотанковых гранатомета с оптическими прицелами, три автомата, 14 ружей с оптическими прицелами. Кроме того, были найдены ящики с патронами, гранаты, тротиловый кубик с самодельной металлической рамкой и устройство для детонирования.

В начале недели премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве России подписали соглашение, согласно которому в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября прекращаются военные действия. В регион направлены российские миротворцы. Пашинян заявил, что заключил мирное соглашение после неоднократных просьб армянских военных, отметив, что иного выхода не было. Алиев назвал случившееся военной капитуляцией Армении. В Кремле считают, что достигнутое соглашение — это «победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении».

Ночью 10 ноября в Азербайджане начались народные гуляния, а в Армении — протесты, в ходе которых демонстранты ворвались в здания правительства и парламента. Известно, что Ванецян принимал участие в этих митингах.