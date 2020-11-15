Мэры украинских городов, которые не поддержали так называемый карантин выходного дня, больше заботятся о своих рейтингах, чем о здоровье граждан. Об этом 14 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, соответствующее видео опубликовали в его Telegram

Эксперт объяснил, почему на самом деле на Украине ввели карантин выходного дня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Будет карантин выходного дня эффективным или нет, зависит не от размышлений в соцсетях, а от взаимодействия бизнеса, центральной и местной власти. Однако у некоторых мэров, к сожалению, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о своих рейтингах во втором туре», — сказал Зеленский.

На Украине ввели карантин выходного дня с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении карантина выходного дня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. Второй тур выборов мэра назначили в 15 городах Украины, он пройдет 15 и 22 ноября.