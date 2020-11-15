Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что власти страны делают все для завершения конфликта. Видеообращение опубликовали 14 ноября в Telegram главы государства

Неменский сказал, выполнит ли Зеленский решение Байдена по Донбассу © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк сказал Зеленский.

Президент затронул тему контрольных пунктов въезда-выезда на границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

«Вы знаете, что блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова», — сказал он.

Переходы на границе с ДНР и ЛНР были закрыты властями Украины с 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. На днях штаб ООС, координирующий действия украинских военных, сообщил, что все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе возобновят пропуск граждан и транспортных средств с 10 ноября.

В ЛНР заявляли, что одностороннее открытие Киевом новых КПП представляет риск для людей из-за того, что украинская сторона не согласовала правила пересечения нейтральной зоны, а также установила блокпост на дороге, ведущей к одному из пункту пропуска.

В ДНР отмечали, что пересечение границы ДНР с Украиной осуществляется только через пропускной пункт таможенного контроля «Еленовка».