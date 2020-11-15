Депутат Рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Запись его выступления 14 ноября опубликовали на сайте партии

Подполковник ВСУ рассказал о беспрецедентной операции в Донецке, которую «слил» Зеленский © Facebook, Операція об'єднаних сил оценил предложение кабмина разрешить на время конфликта в Донбассе принудительно отселять россиян, которых Служба безопасности Украины считает «угрожающими национальной безопасности», и определять порядок их содержания.

Медведчук назвал главу государства создателем лагерей смерти.

«Законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей», — заявил он.

Политик добавил, что украинский народ хранит память о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти.

По его словам, отправка мирных граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой.

Медведчук отметил, что создание таких «лагерей» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными.

В начале недели кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период». Там обозначили задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины.