Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 14 ноября в своем Facebook

«Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, к сожалению, сегодня получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же», — написал министр.

Стало известно, от кого Зеленский мог подхватить коронавирус © пресс-служба президента Украины Андрей Ермак. Коронавирусная инфекция также была выявлена у некоторых высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, заразились министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

В субботу на Украине впервые с начала пандемии число выявленных новых случаев заражения коронавирусом превысило 12 тысяч.