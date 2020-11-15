Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что не собирается уступать кому-либо власть в стране, рассказал политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру 14 ноября

Днем ранее Лукашенко заявил, что никакого транзита власти в Белоруссии не будет, страной будет управлять тот, кого выбрал народ.

«Очевидно, что он будет пытаться после себя оставить лояльного человека. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что Лукашенко так или иначе откажется от власти», — подчеркнул эксперт.

Болкнец полагает, что даже если Лукашенко не будет называться «президентом», он может заполучить пост председателя «Всебелорусского народного собрания» и управлять всеми процессами, которые происходят в Белоруссии.

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В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.