Днем ранее Лукашенко заявил, что никакого транзита власти в Белоруссии не будет, страной будет управлять тот, кого выбрал народ.
«Очевидно, что он будет пытаться после себя оставить лояльного человека. Более того, я очень сильно сомневаюсь, что Лукашенко так или иначе откажется от власти», — подчеркнул эксперт.
Болкнец полагает, что даже если Лукашенко не будет называться «президентом», он может заполучить пост председателя «Всебелорусского народного собрания» и управлять всеми процессами, которые происходят в Белоруссии.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.