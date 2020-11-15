Белорусский политолог Алексей Дзермант объяснил резкую реакцию президента страны Александра Лукашенко на массовые протесты особенностями психологии главы государства. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Такие особенности его психологии. Наверное, есть некое непонимание. По его мнению, он создал благоприятные условия для того чтобы люди учились и работали, а они по сути его как бы предают. Это вызывает дополнительные эмоции», — считает Дзермант.

Белоруссия: пятница, 13-е. Как Беломайдан получил сакральную жертву © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Украина.ру.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.