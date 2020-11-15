По его мнению, на ВНС состоится программное выступление Лукашенко о конституции и хронологии изменения политической системы.
«Именно там будет понятна некая конфигурация, которую, во всяком случае, он видит и предложит к обсуждению», — сказал Дзермант.
Пока что будут предлагаться разные варианты, еще достаточно много времени, чтобы их проработать и обосновать, полагает он.
Политолог напомнил, что собрание планируется на конец января — начало февраля, и раньше этого срока вряд ли получится узнать какую-то конкретику, на которую можно было бы ориентироваться в плане сроков и конкретных положений реформы.
Читайте интервью Дзерманта на сайте Украина.ру.