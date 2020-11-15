На Всебелорусском народном собрании (ВНС)президент страны Александр Лукашенко объявит о сроках проведения конституционной реформы и новых выборов, сказал политолог Алексей Дзермант 14 ноября в интервью Украина.ру

По его мнению, на ВНС состоится программное выступление Лукашенко о конституции и хронологии изменения политической системы.

«Именно там будет понятна некая конфигурация, которую, во всяком случае, он видит и предложит к обсуждению», — сказал Дзермант.

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Политолог напомнил, что собрание планируется на конец января — начало февраля, и раньше этого срока вряд ли получится узнать какую-то конкретику, на которую можно было бы ориентироваться в плане сроков и конкретных положений реформы.

Читайте интервью Дзерманта на сайте Украина.ру.