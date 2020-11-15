Ранее певец в своем Instagram призвал коллег отказаться от участия в записи различных новогодних шоу для телевидения, из-за того, что артистам, музыкантам и техникам уже 8 месяцев «не дают зарабатывать». При этом далеко не все пользователи поддержали эту идею, отметив, что отсутствие в телевизионной сетке «ужасных огоньков» особенно никого не огорчит. Также некоторые комментаторы сочли неэтичной жалобу звезд на карантинные меры, так как их финансовое положение в разы лучше, чем у рядовых граждан.
Артист отметил, что его коллеги все равно будут сниматься, поскольку они соскучились по выступлениям.
«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и всё это. Я лишь высказал своё возмущение», — пояснил Меладзе.
Он добавил, что поскольку артистам не разрешают давать концерты из-за коронавируса, то нужно запретить и съёмки новогодних телепередач.