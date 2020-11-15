Эстрадный исполнитель Валерий Меладзе назвал нереализуемой свою идею бойкотировать съёмки «голубых огоньков» чтобы выразить протест против закрытия театров и отмены концертов в связи с коронавирусом. Он рассказал об этом 14 ноября в комментарии изданию «Подъём»

Не ВИА Гра, а «Пурген»: Меладзе попал под шквал критики © Instagram/Viva! Ukraine

Артист отметил, что его коллеги все равно будут сниматься, поскольку они соскучились по выступлениям.

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и всё это. Я лишь высказал своё возмущение», — пояснил Меладзе.

Он добавил, что поскольку артистам не разрешают давать концерты из-за коронавируса, то нужно запретить и съёмки новогодних телепередач.