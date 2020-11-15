Российский иллюзионист Амояк Акопян впал в депрессию после смерти матери и живёт на маленькую пенсию в 19 тысяч рублей. Он рассказал об этом 14 ноября в комментарии «Собеседнику»

«7 лет читала святых отцов»: бывшая жена Меладзе шокировала признанием © interesnyefakty.org Амояк Акопян сын известного советского фокусника-манипулятора Арутюна Акопяна. В кинофильмах первоначально играл фокусников, затем перешёл на характерные роли. Был одним из ведущих передачи «Спокойной ночи, малыши!» в образе восточного волшебника Рахат Лукумыча.

Артист отметил, что хотя его мать скончалась этой весной в возрасте 88 лет, он до сих пор не может прийти в себя, поскольку она была для него «моральным и нравственным камертоном».

«Сейчас я очень грустный клоун и не снимаю с себя маску весельчака, потому что под ней совсем другое лицо, которое неинтересно публике», — говорит Акопян.

Иллюзионист отметил, что сейчас у него нет никаких проектов, а на телевидение его зовут только на скандальные шоу, причем редактора даже предлагали за деньги рассказать историю о якобы внебрачных детях.

Он также посетовал на маленькую пенсию в размере 19 тысяч рублей, и на то, что за много лет работы на сцене он так и не получил звание Народного артиста.

Фокусник добавил, что ему предлагали открыть школу юного волшебника, но у него нет ни здоровья, ни энергии для работы с детьми и вообще работы на сцене.