Супруг певицы Аллы Пугачевой, комик Максим Галкин выложил в сеть свежее фото, где он купается с детьми в бассейне. Первоклассники Лиза и Гарри часто мелькают в ленте юмориста, но на этот раз поклонники заметили странное, пишет издание 7дней.ru 13 ноября

Фанатов смутило, что на фотографии дети Галкина и Пугачевой очень похожи на ее бывшего мужа певца Филиппа Киркорова. В качестве фантастической версии кто-то из подписчиков даже предположил, что похожи дети потому, что суррогатная мать у Киркорова и Галкиных была одна и та же.

Филипп Киркоров был первым представителем шоу-бизнеса, кто открыто рассказал, что воспользовался услугами суррогатной матери. Дети Пугачевой с ее новым мужем появились на свет позже, вот и предположили фанаты, что примадонна воспользовалась уже проверенным контактом бывшего мужа.

Пугачева и Галкин пока на эту версию никак не отреагировали.