В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский подчеркнул, что бывший вице-президент США Джо Байден в случае прихода к власти может внести стабильность и предсказуемость в российско-американские отношения

Эксперт отмечает, что кандидат в президенты США от демократов как человек прошлой холодной войны давно ориентирован на формирование некоего стабильного переговорного механизма с Россией, на то, чтобы возродить те политические механизмы, которые действовали тогда, а они имеют большой позитивный характер. При Байдене у отношений Россия-США появится ядерный потенциал © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Если Байден приходит к власти, то политика в отношении к России выйдет из вот этой трамповской заморозки последних нескольких лет, она несколько активизируется, и я бы не сказал, что такая активизация будет однозначно негативной. Есть основания предполагать, что, несмотря на жёсткий антироссийский характер, всё же американская политика имеет шанс приобрести и определённую конструктивную составляющую. Повторюсь: задача Байдена не в смягчении противостояния с Россией, наоборот, при нём оно будет лишь усиливаться. Но при этом он может попытаться вернуться к более цивилизованному формату предыдущей холодной войны», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский.

По его словам, если Запад попытается воссоздать хотя бы часть той системы, которая не позволила прошлой холодной войне перерасти в горячую, то это было бы, наверное, позитивными изменениями.

«Когда мы сравниваем эти две холодные войны, нынешнюю и прошлую, то прошлая была гораздо лучше. По крайней мере, после Карибского кризиса она была менее опасной и менее разрушительной, чем нынешняя. И дело не только в том, что тогда позиции России (СССР) были сильнее. Очень важно, что существовала целая система переговорных механизмов между Россией и Западом, которые сейчас разрушены», — добавил Неменский.

Ярким свидетельством стремления бывшего вице-президента США Джо Байдена к установлению стабильности и безопасности служит его готовность к незамедлительному и безусловному продлению Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. Это, как отмечал президент РФ Владимир Путин, последний фундаментальный договор в области ограничения стратегических наступательных вооружений, он обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку.