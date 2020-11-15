По мнению эксперта, в случае прихода к власти в США кандидата от демократов на Украине усилится противостояние между внешним капиталом и местными олигархами, и идти оно будет в радикальных формах, потому что олигархам отступать некуда, а транснациональный капитал сейчас не будет расположен к каким-либо компромиссам.
«Всё это противостояние будет проходить вне правового поля, более того — с открытым пренебрежением к закону, в том числе к Конституции. А президент Зеленский при этом будет ещё слабее, поскольку будет разрываться между внешним и внутренним влияниями. Плюс к тому, он, нарушив Конституцию, будет «хромой лошадью», его действительно можно будет легко убрать, причём в данном случае даже не выходя за правовые рамки», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский.
Эксперт не видит каких-либо новых шансов для улучшения ситуации на Украине — ни внутренней, ни внешней, — поскольку в стране работает гигантский и очень сложный механизм по самоуничтожению всей государственности. Ещё большая беда, по его словам, состоит в том, что основные его участники и инициаторы заинтересованы не в его конечной цели, а в самом этом процессе.
«Слабая фигура президента — это тоже фактор, который будет сильно влиять на активизацию внутреннего противостояния… Действительно, за всем этим вырисовывается весьма печальная для украинской государственности и для украинской экономики картина, которая не предполагает уже ни экономического развития, ни установления государственности как ясной правовой системы, создающей определённые правила игры», — сказал Неменский.