В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский заявил, что после смены американского лидера позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабнут, его можно будет легко убрать, даже не выходя за правовые рамки

По мнению эксперта, в случае прихода к власти в США кандидата от демократов на Украине усилится противостояние между внешним капиталом и местными олигархами, и идти оно будет в радикальных формах, потому что олигархам отступать некуда, а транснациональный капитал сейчас не будет расположен к каким-либо компромиссам.

«Всё это противостояние будет проходить вне правового поля, более того — с открытым пренебрежением к закону, в том числе к Конституции. А президент Зеленский при этом будет ещё слабее, поскольку будет разрываться между внешним и внутренним влияниями. Плюс к тому, он, нарушив Конституцию, будет «хромой лошадью», его действительно можно будет легко убрать, причём в данном случае даже не выходя за правовые рамки», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт не видит каких-либо новых шансов для улучшения ситуации на Украине — ни внутренней, ни внешней, — поскольку в стране работает гигантский и очень сложный механизм по самоуничтожению всей государственности. Ещё большая беда, по его словам, состоит в том, что основные его участники и инициаторы заинтересованы не в его конечной цели, а в самом этом процессе.

«Слабая фигура президента — это тоже фактор, который будет сильно влиять на активизацию внутреннего противостояния… Действительно, за всем этим вырисовывается весьма печальная для украинской государственности и для украинской экономики картина, которая не предполагает уже ни экономического развития, ни установления государственности как ясной правовой системы, создающей определённые правила игры», — сказал Неменский.