Украинская модель и блогер Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, порадовала подписчиков новым фото, на котором девушка прикрыла свои прелести 4 фруктами. Пост она опубликовала в Instagram 12 ноября

Пиво с яйцом: в сети обсуждают полуголое фото украинской Кардашьян © Омович/Инстаграм

И только один подписчик модели обратил внимание, что на фото не 4, а 10 лимонов.

Ранее блогер давала своим поклонникам советы по тому как носить нижнее белье и стоит ли делать пирсинг в интимных местах.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.