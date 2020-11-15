«Девушка и четыре ляма», «Как ты рожать будешь?», «Ты, может, кушать хочешь?», «Не тяжело такую грудь носить? Позвоночник не болит?», «Пора на теннисные мячи переходить», — прокомментировали фото пользователи.
И только один подписчик модели обратил внимание, что на фото не 4, а 10 лимонов.
Ранее блогер давала своим поклонникам советы по тому как носить нижнее белье и стоит ли делать пирсинг в интимных местах.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.