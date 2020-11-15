В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский усомнился в версии об американском вмешательстве в эти конфликты, поскольку большее влияние имеет расстановка сил внутри регионов, а не внешний негативный фактор

По словам эксперта, если смотреть на конфликты в Белоруссии и Нагорном Карабахе, то общего у них гораздо меньше, чем частного.

«Конечно, хочется усмотреть некий замысел, такую руку американскую, которая всю эту партию разыгрывает по заранее продуманному сценарию. Однако, на мой взгляд, так однозначно заявлять не стоит. Конечно, есть общий негативный фон, связанный с тем, что Запад считает все конфликты по периферии российского зарубежья в целом ослабляющими Россию и потому небесполезными — для Запада полезно всё, что ударяет по России. Этот фактор нельзя отрицать, он имеет очень существенное значение», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что представление о том, что во всех этих процессах первичен внешний негативный фактор, что заокеанский гегемон сейчас пытается по единому сценарию взорвать всё ближнее зарубежье России, отвлекает от более глубоких причин и от поиска наиболее адекватных каждой проблеме решений.

«Большее влияние оказывает конкретная расстановка сил в каждом отдельном регионе. Мы видим, что причины взрыва каждый раз довольно своеобразны. Например, то, что сейчас происходит в Карабахе, всё-таки больше связано с политикой Турции, чем с политикой США, у которых с Турцией сейчас не самые простые отношения. С другой стороны, надо помнить о ситуации в Армении, которая во многом была создана американцами, но они же там теперь оказались в явном проигрыше. Игра довольно сложная, но, мне кажется, тут довольно большое значение имеет и фактор России», — отметил Неменский.

Боевые действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, вспыхнувшие 27 сентября, удалось остановить благодаря подписанному при посредничестве президента РФ Владимира Путина заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о перемирии с полуночи 10 ноября.