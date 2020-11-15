По задумке продюсеров шоу, на снимке все должно было выглядеть, как будто вечеринка в самом разгаре, одна девушка уже упала, а вторая наливает в стоящий на ней бокал шампанское.
«Устраиваем вечеринки даже в кадре, дорого», — написала модель.
Вечеринку в фотостудии устроили ведущая «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева и участница программы Арина Любителева.
«Супер топ-модель по-украински» — реалити-шоу «Нового канала», участие в нем могут принять молодые люди вне зависимости от пола, главное, чтобы родиной кандидата была Украина. Приз — возможность начать профессиональную карьеру модели. Шоу является аналогом «Топ-модели по-американски».