Как сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский, не факт, что в Киеве согласятся с решением администрации Джо Байдена, что Украина должна хотя бы частично выполнить Минские соглашения, и сделают всё именно так, как сказали в Белом доме

Эксперт считает, что если демократ придёт к власти, то США будут оказывать давление на Киев относительно урегулирования конфликта в Донбассе.

«Не для того, чтобы его действительно урегулировать и выполнить тот же «Минск-2», а для того, чтобы создать более определённые структуры безопасности вокруг этого конфликта. Поставить его под больший контроль. Задача не ликвидировать конфликт, а наладить более надёжные рычаги управления им», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас

Он подчеркнул, что системы прямого управления Украиной из США нет, есть косвенная система, в в том числе через антикоррупционную вертикаль, которая позволяет Вашингтону оказывать довольно сильное влияние на то, что происходит в Украине. По его словам, сейчас эта вертикаль под некоторым вопросом, но тем не менее, есть постоянная борьба с внутренними факторами за влияние на Киев, и она идёт с переменным успехом.

«Так что даже если в Белом доме примут решение о том, что, предположим, Украина должна хотя бы частично реализовать Минские соглашения и создать юридически оформленную систему урегулирования или хотя бы заморозки конфликта, которая гарантировала бы, что конфликт не будет в любой момент взорван — совсем не факт, что в Киеве с этим согласятся и возьмут под козырёк, будут выполнять всё именно так, как сказали в Белом доме», — заявил Неменский.

В свою очередь, публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру рассказал выразил мнение, что Джо Байден, оказавшись в Белом доме, сделает всё, от него зависящее, чтобы на Минские соглашения наплевать и забыть.