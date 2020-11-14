«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — сказала Тихановская.
Она предложила ввести санкции против «Беларусбанка» и «Белагропромбанка», а также госпредприятий, которые увольняют бастующих работников.
Кроме того, Тихановская требует пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.
Уже известно, что инициативу Тихановской поддержал президент Латвии Эгил Левитс.