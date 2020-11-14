Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе визита в Ригу призвала ЕС расширить антибелорусские санкции, добавив в список бизнесменов, поддерживающих законно избранного президента страны Александра Лукашенко, написала Тихановская в своем телеграм-канале 14 ноября

«Индивидуальные санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на выборах и политическим репрессиям, стали важным первым шагом ЕС. Этот список следует расширить и рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего режим», — сказала Тихановская.

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Кроме того, Тихановская требует пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Белоруссии.

Уже известно, что инициативу Тихановской поддержал президент Латвии Эгил Левитс.