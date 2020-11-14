Испанская Нацполиция заявила о задержании группировки нелегальных торговцев оружии, состоявшей из граждан Украины, Испании и Латвии, сообщает РИА Новости 14 ноября

Подрыв Сенсея. Нелегальный оборот оружия в Украине и проблемы ветеранов © AFP, GENYA SAVILOV

Операция началась в 2018 году и проводилась в Барселоне, Валенсии и Аликанте. Задержанных обвиняют в отмывании денег, контрабанде оружия и принадлежности к преступной организации.

В группировке произошел раскол, сопровождавшийся вымогательством и взаимными угрозами с тем, чтобы получить контроль над морскими путями поставок оружия из Украины в различные страны.

Как уточняется, в основном поставки осуществлялись в страны Северной Африки и Ближнего Востока, в том числе в зоны конфликтов, в отношении которых действует международное эмбарго.

Нелегальное оружие перевозилось на кораблях. Как уточняется, капитан одного из судов смог бежать, однако позднее был задержан в Греции.