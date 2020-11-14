Как уточняется, оружие они поставляли в находящиеся под эмбарго страны Северной Африки и Ближнего Востока.
Операция началась в 2018 году и проводилась в Барселоне, Валенсии и Аликанте. Задержанных обвиняют в отмывании денег, контрабанде оружия и принадлежности к преступной организации.
В группировке произошел раскол, сопровождавшийся вымогательством и взаимными угрозами с тем, чтобы получить контроль над морскими путями поставок оружия из Украины в различные страны.
Как уточняется, в основном поставки осуществлялись в страны Северной Африки и Ближнего Востока, в том числе в зоны конфликтов, в отношении которых действует международное эмбарго.
Нелегальное оружие перевозилось на кораблях. Как уточняется, капитан одного из судов смог бежать, однако позднее был задержан в Греции.