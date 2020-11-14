«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — цитирует агентство Мурадова.
По его словам, российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа.
Известно, что за участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России.