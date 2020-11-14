Ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, боевые действия не ведутся, заявил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Его слова приводит Интерфакс 14 ноября

«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — цитирует агентство Мурадова.

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Известно, что за участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России.