«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», — цитирует агентство Мурадова.

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы
Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы
© РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк
По его словам, российская 15-ая мотострелковая миротворческая бригада завершает развертывание наблюдательных постов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Мурадов до недавнего времени был заместителем командующего войсками Южного военного округа.

Известно, что за участие в военной операции в Сирии он получил в 2017 году звезду Героя России. 