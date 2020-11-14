Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили в своем видеообращении призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти

«Или вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были" полицией №1 "в мире, Грузия гордилась вами… Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу», — заявил он 13 ноября.

Georgia great again: грузинский эксперт сказал, зачем Саакашвили рвется к власти © Facebook Rubi Nesi

Он напомнил, что во время «революции роз» представители оппозиции регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и выдвигали требования, параллельно усиливая давление улицы, что в итоге сыграло решающую роль в госперевороте.