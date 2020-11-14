Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Алана Гебремариам, представитель экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов, заключена под стражу на два месяца, сообщает РИА Новости 14 ноября со ссылкой на пресс-службу КС

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

«Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Текущий статус — подозреваемая. В ближайшее 10 дней ей должно быть предъявлено обвинение, в противном случае подозреваемого должны освободить», — говорится в сообщении для СМИ.

Там отмечается, что на данный момент она находится в СИЗО КГБ.