Обыск в квартире Гебремариам прошел 12 ноября, после чего стало известно, что она стала фигурантом уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка и содержится в СИЗО КГБ республики.
«Алане Гебремариам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Текущий статус — подозреваемая. В ближайшее 10 дней ей должно быть предъявлено обвинение, в противном случае подозреваемого должны освободить», — говорится в сообщении для СМИ.
Там отмечается, что на данный момент она находится в СИЗО КГБ.