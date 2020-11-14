«Есть документ о перемирии, нет Минской группы. Это единственный институт, которому дано высшее полномочие решать статус Арцаха. Никто это не изменит. Статус пока не решен, есть всего лишь перемирие, следовательно, необходимо срочно вернуть процесс в Минскую группу», — цитирует агентство Саркисяна.
По его словам, нужно обсудить все вопросы и «заставить Азербайджан вернуться в Минскую группу».
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртываеся миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.