Посольство США в Минске призвало белорусские власти провести расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко, а также осудило насилие в отношении мирных демонстрантов, пишет РИА Новости 14 ноября

«Мы призываем власти провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти господина Бондаренко», — цитирует агентство сообщение посольства.

Лукашенко раскрыл план оппозиции пригласить войска Запада в Белоруссию © Пресс-служба президента РБ | Пресс-служба президента РБ | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что смерть Бондаренко, пострадавшего при потасовке с неизвестными в минском дворе, не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.

Он также отметил, что в стране в последнее время «созданы дружины, около 500 в Минске только», которые борются с протестной символикой, ассоциируя ее с символикой коллаборационистов во времена Великой Отечественной войны.

Установлением обстоятельств смерти мужчины занимается генеральная прокуратура. Правоохранители заявили, что Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения.