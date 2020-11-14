Деньги из украинского «ковидного фонда», направленные на строительство дорог, были разворованы, сообщил бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский, уволившийся 12 ноября, на своей странице в facebook

По его словам, с начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации, благодаря чему условиям тендера смогли соответствовать только только шесть компаний, которых коллеги называют «картель».

«Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться — эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%», — написал Уманский.

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Он пояснил, что если сложить все дисконты тендеров этих шести компаний, их сумма составит около 36 млрд грн — именно столько было выделено Укравтодору из Фонда борьбы с коронавируса.

Исходя из этого Уманский констатирует, что «ковидный фонд» разворовали.

По его мнению, из-за коррупции и трудностей, вызванных пандемией, Украина «приближается к экономическому Армагеддону».