После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
Эксперт пояснила, что в советское время у Карабаха уже была политическая автономия, которая все равно вылилась в требования армянской стороны об отделении региона от Азербайджана.
«Азербайджан — многонациональное государство, здесь проживают несколько десятков этносов. Почему именно 150 тысяч армян, которые проживали на этой территории, должны получить особый статус? У них уже был этот статус, и это вылилось в политические требования об отделении и самоопределении», — подчеркнула Мамедзаде.
Армяне, жившие на территории Нагорного Карабаха, могут там жить, для них будут созданы все условия, как и для других, их культурные права будут соблюдаться, но никаких политических требований армянская сторона уже не вправе предъявлять, заключила собеседница издания.
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