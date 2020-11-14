Вопрос особого статуса Карабаха, который выдвигала армянская сторона, ушел в прошлое. Этот вопрос мог бы обсуждаться раньше, но армянская сторона капитулировала, и она больше не имеет права выдвигать какие-то требования. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна.

Эксперт пояснила, что в советское время у Карабаха уже была политическая автономия, которая все равно вылилась в требования армянской стороны об отделении региона от Азербайджана.

«Азербайджан — многонациональное государство, здесь проживают несколько десятков этносов. Почему именно 150 тысяч армян, которые проживали на этой территории, должны получить особый статус? У них уже был этот статус, и это вылилось в политические требования об отделении и самоопределении», — подчеркнула Мамедзаде.

Армяне, жившие на территории Нагорного Карабаха, могут там жить, для них будут созданы все условия, как и для других, их культурные права будут соблюдаться, но никаких политических требований армянская сторона уже не вправе предъявлять, заключила собеседница издания.

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