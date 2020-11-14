«Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал собеседник агентства.
О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.
Армен Джигарханян родился в Ереване. Происходил из старинного рода тифлисских армян, рос в русскоязычной среде. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года
Он стал одним из самых снимаемых отечественных актёров (более 250 ролей в кино- и телефильмах). На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссёров (от бандитов до комических персонажей), много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.
С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.