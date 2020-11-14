Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Об этом 14 ноября сообщил представитель театра Джигарханяна в комментарии РИА Новости

Скончался режиссер Марк Захаров

О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

Армен Джигарханян родился в Ереване. Происходил из старинного рода тифлисских армян, рос в русскоязычной среде. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года

Он стал одним из самых снимаемых отечественных актёров (более 250 ролей в кино- и телефильмах). На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссёров (от бандитов до комических персонажей), много работал на дубляже, озвучивал мультфильмы.

С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.