Руководство Украины приняло решение о введении карантина выходного дня, потому что не был найден компромисс между экономической и медицинской частью пандемии коронавируса. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: После прихода к власти Байдена ситуация на Донбассе вернется к 2015-2016 году © Facebook, Руслан Бизяев

Если ввести полноценный карантин, рухнет экономика, если ничего не делать, ситуация станет еще хуже, поэтому власти попытались принять соломоново решение и ввести поэтапный карантин, чтобы его пик пришелся на конец декабря — середину января, когда большинство отмечает зимние праздники, пояснил эксперт.

«Что из этого получится, будем посмотреть. Потому что когда ложится сфера обслуживания, то это дает повод местным властям не соглашаться с этим решением. Пока против выступили три мэра. Будет ли выступать больше, покажет следующая неделя», — указал Бизяев.

По его мнению, Украине нужно было пойти по словацкому сценарию, когда было проведено массовое тестирование, определены зоны риска, и исходя из этого начали предпринимать те или иные шаги в экономике.

Полностью интервью можно прочитать здесь.