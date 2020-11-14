Карантин выходного дня в Украине начнет действовать уже с 14 — 15 ноября и продлится 3 недели — до полуночи 30 ноября. Ограничения продлятся с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Власти некоторых городов заявили о намерении игнорировать это решение правительства.
Если ввести полноценный карантин, рухнет экономика, если ничего не делать, ситуация станет еще хуже, поэтому власти попытались принять соломоново решение и ввести поэтапный карантин, чтобы его пик пришелся на конец декабря — середину января, когда большинство отмечает зимние праздники, пояснил эксперт.
«Что из этого получится, будем посмотреть. Потому что когда ложится сфера обслуживания, то это дает повод местным властям не соглашаться с этим решением. Пока против выступили три мэра. Будет ли выступать больше, покажет следующая неделя», — указал Бизяев.
По его мнению, Украине нужно было пойти по словацкому сценарию, когда было проведено массовое тестирование, определены зоны риска, и исходя из этого начали предпринимать те или иные шаги в экономике.
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