Корреспонденты Sputnik Армения 13 ноября засняли эпизод с российским миротворцем в одном из продуктовых магазинов города Бердзор в Лачинском районе Карабахе, который, по новым договоренностям, 1 декабря будет передан Азербайджану

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Миротворец поблагодарил продавщицу, забрал кофе и вышел из магазина, затем женщина обратилась к корреспондентам.

«Хватит меня снимать, наснимали тут так, что мой магазин разрушили. Увидели красивый магазин и напали», — пошутила она.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.