Миротворец зашел в магазин, чтобы купить кофе, однако не знал, что в магазине не принимают оплату банковской карточкой, а наличных у него не оказалось. В ответ на это, пожилая продавщица отдала ему две пачки кофе, ничего не взяв взамен.
Миротворец поблагодарил продавщицу, забрал кофе и вышел из магазина, затем женщина обратилась к корреспондентам.
«Хватит меня снимать, наснимали тут так, что мой магазин разрушили. Увидели красивый магазин и напали», — пошутила она.
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.