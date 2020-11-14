После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. В Баку заявили о своей победе, в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
Если разорвать соглашения, подчеркнул армянский лидер, то регион вернется к тому положению дел, которое было до 10 ноября, то есть к войне.
По его словам, оппозиция, которая жестко критикует подписанный документ, ранее не предложила ни один действенный способ отказа от этого документа.
Он добавил, что подписанное заявление — это вовсе не про сдачу земель, а про сохранение территорий и жизни людей.
«Степанакерт остался беззащитным, после его взятия пали бы и Аскеран, и Мартакерт. В результате были бы заблокированы 20-30 тысяч армянских солдат, которые находились на передовой. На них бы напали с тыла, и у них не было бы возможности спастись», — подчеркнул Пашинян.
Политик добавил, что процесс переговоров по заключению соглашения пока еще не начался, и этот процесс будет длиться еще очень долго.