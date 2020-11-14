Ереван может порвать трехстороннее соглашение по Карабаху и выбросить в урну, но это приведет к тяжки последствиям. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 ноября в интервью «Общественному телеканалу Армении», передает Sputnik Армения

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Если разорвать соглашения, подчеркнул армянский лидер, то регион вернется к тому положению дел, которое было до 10 ноября, то есть к войне.

По его словам, оппозиция, которая жестко критикует подписанный документ, ранее не предложила ни один действенный способ отказа от этого документа.

Он добавил, что подписанное заявление — это вовсе не про сдачу земель, а про сохранение территорий и жизни людей.

«Степанакерт остался беззащитным, после его взятия пали бы и Аскеран, и Мартакерт. В результате были бы заблокированы 20-30 тысяч армянских солдат, которые находились на передовой. На них бы напали с тыла, и у них не было бы возможности спастись», — подчеркнул Пашинян.

Политик добавил, что процесс переговоров по заключению соглашения пока еще не начался, и этот процесс будет длиться еще очень долго.