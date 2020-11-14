В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский выразил мнение, что в случае победы на президентских выборах в США бывшего вице-президента Джо Байдена на Украине изменится расклад политических сил, а это повлечёт перестановки на высшем уровне

Эксперт считает, что если во главе США встанет президент-демократ, то на Украине значительно усилятся позиции сил, которые выступают проводниками влияния транснационального капитала, и те группы в политической элите, которых условно называют «соросятами».

«Это может привести к некоторым переменам внутри правительства, может быть, даже к смене правительства — поскольку нынешнее правительство является компромиссным между этими группами и олигархатом и во многом способствует продвижению интересов украинского крупного капитала», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По его словам, система западного, в первую очередь американского, влияния на Украине, которая выражает не столько даже интересы США, сколько интересы транснациональных корпораций, входит во всё больший конфликт с украинским олигархатом. Эксперт подчёркивает, что ситуация вокруг Конституционного суда раскрывает общественности всю подноготную украинской политики, ярко демонстрируя, что эта политика находится принципиально вне правовой сферы, причём это справедливо для всех её игроков, отнюдь не только для президента, но и для всех других факторов.

«По позициям олигархов в случае победы Байдена будет нанесён довольно сильный удар. И в нынешнем противостоянии, возникшем вокруг Конституционного суда, это именно противостояние между олигархатом и американской системой влияния. Это же не просто противостояние вокруг некоего независимого суда, который якобы отстаивает нормы Конституции — этот суд многократно плевал на них. Тут вне правовой логики действуют все стороны конфликта», — сказал Неменский.

27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Президент страны Владимир Зеленский раскритиковал это решение и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, а также о признании решения о декларировании ничтожным без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции». Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что предложенный президентом документ содержит признаки конституционного переворота. В случае отказа судей уйти в отставку Зеленский призвал Верховную Раду поддержать его законопроект о роспуске суда.