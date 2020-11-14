В интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский вспомнил, что Джо Байден в бытность вице-президентом призывал Киев выполнять Минские договорённости и сделать выбор в пользу федерализации

Многих волнует вопрос, какую позицию в вопросе конфликта на юго-востоке Украны займёт новая администрация Белого дома, если на президентских выборах действительно победят демократы.

«Байден активно настаивал, по крайней мере не раз заявлял, что Украине необходимо выполнять пункты Минских соглашений. Более того, он предлагал Украине пойти по пути федерализации. Это то, что считается совершенно неприемлемым для нынешнего украинского патриотического дискурса, скажем так. Но Байден об этом говорил очень чётко», — напомнил в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский. Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Выступая в Верховной Раде в декабре 2015 года, Джо Байден, будучи вице-президентом США, призвал Киев не затягивать с проведением местных выборов в Донбассе и сделать выбор в пользу федерализации. Как он тогда отметил, «важно, чтобы были автономные, независимые штаты, которые решают собственные проблемы, которые определяют свою собственную образовательную систему, правительство в рамках объединенной конституции». Фактически Байден призвал создать Соединённые Штаты Украины.

«Мы должны помнить, что Минские соглашения создавались с прямым, хотя и юридически не закреплённым, американским участием. Формально США не имеют к этому никакого отношения, но мы знаем о прямом участии того же Байдена, с ним многое согласовывалось», — подчеркну Неменский.

Осенью 2015 года Джеффри Пайетт, занимавший тогда пост посла США на Украине, заявил, что Вашингтон не выступает в качестве участника Контактной группы, но обсуждает украинский вопрос с Киевом, Берлином и Парижем. Таким образом, США были вовлечены в процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.