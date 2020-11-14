Во время дискуссии между россиянином и поддерживающим Александра Лукашенко белоруса рано или поздно белорус похвалит Лукашенко за то, что он взял у Москвы деньги и станет договариваться с Западом, а потом снова возьмет деньги у России. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

По его словам, эти противоречащие друг другу заявления не вызовут у сторонника Лукашенко когнитивного диссонанса, поскольку наглухо вбиты ему в голову белорусской пропагандой.

«С одной стороны, Лукашенко — образец порядочности, честности, демократичности и всяких прочих достоинств. С другой — России он врёт, и это не просто правильно, а в данном вранье и заключается «высшая справедливость», потому что он «за белорусский народ», которому Россия вечно должна, хоть на самом деле это белорусы Россию «кормят и защищают». В общем, честный лжец и кормящий побирушка является идеалом государственника», — написал Ищенко в статье «Карабахский урок для Лукашенко».

На самом деле Лукашенко сложнее, но такое восприятие возникает от того, что главным его качеством, особенно ценимым сторонниками (и особенно ненавидимым противниками) является его образ «батьки», а дети обычно не осуждают отцов, поскольку именно они решают вопросы выживания, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.