На снимке исполнительница в полупрозрачном голубом бюстгальтере и таких же колготках, которые благодаря полоскам на ткани оказались очень похожи на предмет гардероба, который носили все девочки, а иногда и мальчики Советского Союза. О своем детстве в таких колготках вспомнили и поклонники Кароль.
«Это я в детстве, наполовину одетая, в шикарных колготках, лежу и смотрю мультики перед тем, как пойти в сад», «Эх, а я в 90-ых терпеть не могла такие колготки, кто ж знал, кто знал», «Надо бы и мне на зиму такие подштанники», — написали пользователи.
Кроме снимков Тины Кароль в ноябрьском номере Vogue будут опубликованы фотографии писательницы Софии Андрухович, голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, первого замминистра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, ведущей Маши Ефросининой, первой леди Украины Елены Зеленской, исполнительницы в стиле рэп Аlyona Аlyona.