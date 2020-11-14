Певица Тина Кароль, ставшая первой украинской знаменитостью, фото которой напечатали на обложке книги Vogue, показала поклонникам один из снимков, вошедших в это издание. Пост появился у нее в Instagram 12 ноября

«Кто-то схватил меня за зад»: украинский певец рассказал о необычном вдохновении © Tvorchi /Инстаграм

«Это я в детстве, наполовину одетая, в шикарных колготках, лежу и смотрю мультики перед тем, как пойти в сад», «Эх, а я в 90-ых терпеть не могла такие колготки, кто ж знал, кто знал», «Надо бы и мне на зиму такие подштанники», — написали пользователи.

Кроме снимков Тины Кароль в ноябрьском номере Vogue будут опубликованы фотографии писательницы Софии Андрухович, голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович, первого замминистра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, ведущей Маши Ефросининой, первой леди Украины Елены Зеленской, исполнительницы в стиле рэп Аlyona Аlyona.