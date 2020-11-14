Несмотря на ряд коррупционных скандалов на Украине, в которых оказались замешаны высокопоставленные американские политики, с приходом к власти Джо Байдена США не будут сторониться Украины. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

«Все, выборы закончились. Какая тут может быть репутация? Байден — избранный президент, и все обвинения будут от него отскакивать. Тем более что американские СМИ заточены на него», — пояснил политолог.

СМИ будут молчать до тех пор, пока кто-то не попытается отстранить Байдена от власти путем импичмента, но поскольку у республиканцев большинства в Палате представителей нет и не предвидится, то и импичить его никто не будет, указал Жарихин.

Коррупционные скандалы на Украине, учитывая позицию американских СМИ, было лишь небольшой проблемой для Байдена, когда он был кандидатом в президенты, но это не будет проблемой для президента Байдена, подытожил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.