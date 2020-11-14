В эти дни некоторые СМИ и эксперты высказывают предположения, будто бы американские политики после этих скандалов не рискнут заниматься украинской тематикой и будут воспринимать Украину как токсичный актив.
«Все, выборы закончились. Какая тут может быть репутация? Байден — избранный президент, и все обвинения будут от него отскакивать. Тем более что американские СМИ заточены на него», — пояснил политолог.
СМИ будут молчать до тех пор, пока кто-то не попытается отстранить Байдена от власти путем импичмента, но поскольку у республиканцев большинства в Палате представителей нет и не предвидится, то и импичить его никто не будет, указал Жарихин.
Коррупционные скандалы на Украине, учитывая позицию американских СМИ, было лишь небольшой проблемой для Байдена, когда он был кандидатом в президенты, но это не будет проблемой для президента Байдена, подытожил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.