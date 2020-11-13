Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что первые образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступят в Венгрию на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам переговоров сторон 13 ноября

«Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины»,- заявили в пресс-службе Минпромторга.

В Израиле планируют зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Петер Сийярто, испытания первой партии российской вакцины планируется начать в декабре.

Он подчеркнул, что сообщения специалистов Центра им. Гамалеи о 92-процентной эффективности вакцины — «хорошие новости» для Венгрии. При этом венгерское правительство намерено изучить эффект от нескольких вакцин.

Ранее на брифинге в Евросоюзе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что если какая-либо из стран ЕС решит купить иностранную вакцину, не прошедшую сертификацию, Еврокомиссия будет «вынуждена принять меры».

При этом 12 ноября Всемирная организация здравоохранения заявила о начале оценки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Если препарат признают соответствующим необходимым критериям, его внесут в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.