«Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины»,- заявили в пресс-службе Минпромторга.
Как ранее отметил глава министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, испытания первой партии российской вакцины планируется начать в декабре.
Он подчеркнул, что сообщения специалистов Центра им. Гамалеи о 92-процентной эффективности вакцины — «хорошие новости» для Венгрии. При этом венгерское правительство намерено изучить эффект от нескольких вакцин.
Ранее на брифинге в Евросоюзе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что если какая-либо из стран ЕС решит купить иностранную вакцину, не прошедшую сертификацию, Еврокомиссия будет «вынуждена принять меры».
При этом 12 ноября Всемирная организация здравоохранения заявила о начале оценки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Если препарат признают соответствующим необходимым критериям, его внесут в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования.