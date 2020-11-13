«Карантин как ограничение я реально считаю большой глупостью и преступлением против украинского народа. Я не отрицаю саму болезнь, которую назвали COVID-19… Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику», — заявила экс-депутат.
Для борьбы с болезнью прежде всего нужно усиливать медицину, сказала Савченко. Причем этого на Украине, по ее словам, сейчас как раз не делают. А введение дополнительных ограничительных мер ударит по без того пострадавшим работникам малого и среднего бизнеса, добавила она.
С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца.
Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Около десятка областных центров заявило о готовности бойкотировать карантин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что местные власти не уполномочены отменять карантинные меры, и поручил Нацполиции контролировать их соблюдение.