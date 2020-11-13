Введение на Украине карантина выходного дня «глупо и преступно» по отношению к народу страны. Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в интервью изданию 112.ua

«Карантин как ограничение я реально считаю большой глупостью и преступлением против украинского народа. Я не отрицаю саму болезнь, которую назвали COVID-19… Болезнь есть, но я не считаю, что из-за болезни нужно гробить экономику», — заявила экс-депутат.

Глава украинского Минздрава объяснил, что будет, когда переполнятся больницы © Facebook, Максим Степанов

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца.

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Около десятка областных центров заявило о готовности бойкотировать карантин.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что местные власти не уполномочены отменять карантинные меры, и поручил Нацполиции контролировать их соблюдение.