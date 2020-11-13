Коллективный иммунитет в популяции появляется, когда переболело либо было привито достаточное число людей, отчего распространение инфекции приостанавливается. Ранее в Швеции признали, что эксперимент с попыткой естественным путем выработать в обществе коллективный иммунитет к коронавирусу был ошибочным.
«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», — подчеркнул китайский медик.
Он отметил, что на выработку коллективного иммунитета путем вакцинации уйдет от одного до двух лет, кроме того, для этого необходимо международное сотрудничество.
При этом ранее во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что стратегия коллективного иммунитета к COVID-19, формируемого при свободной циркуляции вируса в обществе, противоречит этике и научному подходу.
Чжун Наншань стал известен во всем мире благодаря деятельности во время вспышки атипичной пневмонии, в частности за опровержение официальных заявлений, приуменьшавших серьезность кризиса. Во время вспышки коронавируса в Ухане в 2019-2020 годах он снова был назначен ведущим консультантом по управлению кризисом.