Коллективный иммунитет от COVID-19 можно получить только за счет массовой вакцинации. Об этом заявил 13 ноября в ходе российско-китайского онлайн-симпозиума академик Китайской академии инженерных наук, известный эксперт по заболеваниям органов дыхания Чжун Наншань

Коллективный иммунитет в популяции появляется, когда переболело либо было привито достаточное число людей, отчего распространение инфекции приостанавливается. Ранее в Швеции признали, что эксперимент с попыткой естественным путем выработать в обществе коллективный иммунитет к коронавирусу был ошибочным.

«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», — подчеркнул китайский медик.

Он отметил, что на выработку коллективного иммунитета путем вакцинации уйдет от одного до двух лет, кроме того, для этого необходимо международное сотрудничество.

Российская вакцина от коронавируса: доброволец рассказал правду об исследованиях © Скриншот из видео Украина.ру

Чжун Наншань стал известен во всем мире благодаря деятельности во время вспышки атипичной пневмонии, в частности за опровержение официальных заявлений, приуменьшавших серьезность кризиса. Во время вспышки коронавируса в Ухане в 2019-2020 годах он снова был назначен ведущим консультантом по управлению кризисом.