«Есть дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ. Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным. Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности», — сказал Баканов.
Он отметил, что с тем же успехом в ближайшей перспективе можно ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации, или «даже пришивание звезд им на одежду».
Ранее, в марте, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).
Проект подготовили представители СБУ. Рада отправила законопроект в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на доработку.