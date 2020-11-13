Глава СБУ Иван Баканов высказался против норм законопроекта о реформировании службы, касающихся сотрудников, у которых родственники имеют гражданство России. Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном 13 ноября

«Есть дискриминационные нормы в отношении кандидатов на службу и сотрудников, имеющих родственников с гражданством РФ. Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности и является необоснованным. Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности», — сказал Баканов.

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Ранее, в марте, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).

Проект подготовили представители СБУ. Рада отправила законопроект в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на доработку.