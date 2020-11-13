«Если бы только у них (оппозиции. — Ред.) 9-10 августа получился блицкриг… Они ж понимают, поддержки народа у них нет, а как удержаться? Блицкриг получился, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад — они вводят войска», — заявил Лукашенко.
По его словам, «потерять Беларусь — это значит нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены, знаете кого».
Лукашенко пояснил, что войска были бы введены «якобы по просьбе законного правительства». При этом он подчеркнул, что оппозиционные структуры незаконны, а правительство, которое они признали, «живет в Литве и Польше».
Лукашенко также сказал, что не хочет, чтобы Белоруссию «порвали на клочки».