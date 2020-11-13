Белорусская оппозиция после прихода к власти могла попросить Запад ввести войска в Белоруссию, сказал президент страны Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» 13 ноября

«Если бы только у них (оппозиции. — Ред.) 9-10 августа получился блицкриг… Они ж понимают, поддержки народа у них нет, а как удержаться? Блицкриг получился, они захватили, как в Армении или Грузии, власть, обращаются на Запад — они вводят войска», — заявил Лукашенко.

Конституционные шахматы по-белорусски. Какой может быть политреформа Лукашенко © REUTERS, Stringer

Лукашенко пояснил, что войска были бы введены «якобы по просьбе законного правительства». При этом он подчеркнул, что оппозиционные структуры незаконны, а правительство, которое они признали, «живет в Литве и Польше».

Лукашенко также сказал, что не хочет, чтобы Белоруссию «порвали на клочки».