«Сегодня в соответствии с заранее достигнутыми договоренностями стартовал процесс обмена телами погибших. Обмен проводится при координации миротворческой миссии РФ, Международного комитета Красного Креста и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвание Карабаха. — Ред.)», — цитирует агентство Арутюняна.
Он также выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС — за действенное участие в процессе.