Начат обмен телами погибших во время боевых действий, сказал президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Его слова приводит РИА Новости 13 ноября

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он также выразил признательность миротворческому контингенту РФ за обеспечение всесторонней безопасности важной гуманитарной миссии по обмену телами, а МККК и госслужбе по ЧС — за действенное участие в процессе.