Президент Белоруссии прокомментировал решение представителей украинской власти обращаться к нему в дальнейшем просто «Александр Лукашенко», а не «президент». Его разговор с журналистами опубликовал 13 ноября телеграм-канал «Пул Первого»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после завершения пятого срока полномочий Александра Лукашенко 5 ноября Киев будет обращаться к главе Белоруссии по имени, без указания должности.

Президент Белоруссии отметил, что, по его мнению, это украинскому лидеру надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом.

«По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился — вот недавно там кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов. Надо умудриться, чтоб за полтора-два года обвалить к себе доверие народа. Поэтому грубо скажу: «Чья б корова мычала, а Зеленского б молчала», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отверг транзит власти в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского поддержало бы 22,2% потенциальных избирателей.

При этом весной 2019 года за него проголосовало более 70% граждан.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала итоги опроса, который показал, что рейтинг Зеленского упал до 29%.