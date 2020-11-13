Проблемы гуманитарного характера в Нагорном Карабахе усиливаются с каждым днем, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова 13 ноября приводит РИА Новости

«С каждым днем все больше и больше нарастает проблема гуманитарного характера. Это транспортировка и возвращение беженцев и, естественно, другие гуманитарные вопросы», — сказал Шойгу.

Западные СМИ: Перемирием в Нагорном Карабахе Россия восстановила статус мировой дипломатической державы © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк Владимир Путин.

С 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.