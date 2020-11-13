Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в стране не произойдет транзит власти от него к преемникам. Слова главы государства приводит близкий к нему Telegram-канал «Пул первого» 13 ноября

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее он заявлял, что план конституционных изменений обсудят в ходе Всебелорусского народного собрания, которое запланировано на начало 2021 года.

«Обнимался с Порошенко, заигрывал с нациками» — Гостюхин об ошибках Лукашенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.