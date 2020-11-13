В своем Twitter Корвин-Микке написал, что его страница заблокирована «по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками».
На Корвина-Микке в Facebook было подписано почти 780 тысяч человек — по количеству читателей он опережал президента Польши Анджея Дуду, на которого в соцсети подписаны 755 тысяч человек.
В 2014-2019 годах Корвин-Микке был депутатом Европарламента от Польши. Он известен своей антиукраинской и антиевропейской позицией, высказывался в поддержку присоединения Крыма, а в 2015 году посетил полуостров, приехав через территорию России, из-за чего Генпрокуратура Украины возбудила в отношении него уголовное дело.
Является лидером ультраправой политсилы «Конфедерация».