Соцсеть Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке, который поддерживал присоединение Крыма к России, а также называл Украину врагом Польши. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщило издание «Европейская правда»

В своем Twitter Корвин-Микке написал, что его страница заблокирована «по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками».

На Корвина-Микке в Facebook было подписано почти 780 тысяч человек — по количеству читателей он опережал президента Польши Анджея Дуду, на которого в соцсети подписаны 755 тысяч человек.

Жертвы аборта. Защитник нерожденных Трамп, саудиты за права женщин и майдан в Польше © REUTERS, Jonathan Ernst

Является лидером ультраправой политсилы «Конфедерация».